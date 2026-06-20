Появились подробности травмы Рафиньи в сборной Бразилии

Футболист сборной Бразилии Рафинья пройдет в субботу медицинское обследование для оценки степени тяжести полученной травмы. Как сообщает британское издание Touchline, это необходимо для уточнения диагноза.
В ночь на субботу сборная Бразилии одержала победу со счетом 3:0 над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Рафинья был заменен на 40-й минуте из-за повреждения.
Согласно данным источника, сам футболист полагает, что травма не является серьезной, однако в бразильской сборной выражают обеспокоенность.
«Нападающий почувствовал боль в задней поверхности правого бедра в первом тайме матча против Гаити. Игрок уже начал лечение и пройдет повторное обследование», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола.
«Рафинью осмотрят завтра. Пока у нас нет точного понимания, что произошло с задней поверхностью бедра», — заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти.
В марте и апреле текущего года полузащитник испанской «Барселоны» Рафинья пропустил 34 дня из-за травмы подколенного сухожилия.
Сборная Бразилии набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Далее следуют команды Марокко (4 очка), Шотландии (3) и Гаити (0). В заключительном туре гаитяне встретятся с марокканцами, а сборная Бразилии сыграет с командой Шотландии. Матчи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые участвуют 48 команд, завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти