Появились подробности травмы Рафиньи в сборной Бразилии

Сборная Бразилии набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Далее следуют команды Марокко (4 очка), Шотландии (3) и Гаити (0). В заключительном туре гаитяне встретятся с марокканцами, а сборная Бразилии сыграет с командой Шотландии. Матчи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.