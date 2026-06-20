Сломавшего ногу футболиста сборной Канады прооперировали

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш сообщил, что операция продолжалась около полутора часов, в ней участвовали три хирурга. По его словам, врачи были готовы к вмешательству к моменту доставки Коне в больницу. Состояние футболиста оценивается как хорошее.