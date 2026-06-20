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Сломавшего ногу футболиста сборной Канады прооперировали

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию.

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Канады по футболу Исмаэль Коне сможет полностью восстановиться после перелома ноги, полученного в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Катара (6:0). Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Канады.

Канадская сборная одержала победу над Катаром со счетом 6:0 во втором туре группового этапа. На 52-й минуте при счете 3:0 защитник сборной Катара Ассим Модибо нарушил правила против Коне, который позднее покинул поле на носилках. Как впоследствии сообщил журналист Фабрицио Романо, у Коне диагностирован перелом малоберцовой и большеберцовой костей.

Согласно заявлению федерации, Коне успешно перенес операцию в связи с переломом ноги. «Ожидается, что он полностью восстановится, но пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира», — говорится в сообщении. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш сообщил, что операция продолжалась около полутора часов, в ней участвовали три хирурга. По его словам, врачи были готовы к вмешательству к моменту доставки Коне в больницу. Состояние футболиста оценивается как хорошее.

Сборная Канады лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 4 очка. Далее следуют команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины и Катара (по 1). В заключительном туре канадцы сыграют против сборной Швейцарии, а катарцы встретятся с боснийцами. Матчи запланированы на 24 июня.

Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир, в котором впервые участвуют 48 команд, завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.

Канада
6:0
Первый тайм: 3:0
Катар
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
19.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Голы
Канада
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
Катар
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Статистика
Канада
Катар
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
32
2
Удары в створ
10
0
Угловые
19
1
Фолы
9
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти