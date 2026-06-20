Бразилия вновь опередила Германию по голам на чемпионатах мира

Сборная Бразилии вновь возглавила рейтинг самых результативных команд в истории чемпионатов мира по футболу. Во втором туре группового этапа турнира 2026 года бразильские футболисты одержали победу над сборной Гаити со счетом 3:0.
На счету бразильской команды теперь 241 забитый мяч. По итогам первого тура мундиаля лидирующую позицию занимала сборная Германии (239 голов), которой еще предстоит провести второй матч на турнире в Северной Америке. Позднее в субботу немецкая команда встретится с ивуарийцами.
Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории мировых первенств. Бразильцы пять раз становились победителями турнира, немцы — четыре.
Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики. Соревнования завершатся 19 июля.
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
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