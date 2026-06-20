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Магуайра не взяли на ЧМ, но он внезапно появился в Нью-Йорке

Защитник «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку сборной Англии, определенную главным тренером Томасом Тухелем.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр, не включенный в заявку сборной Англии на чемпионат мира, принял участие в акции компании Panini в Нью-Йорке.

Футболист раздавал стикеры из фургона компании во время встречи с болельщиками.

После этого Магуайр посетил бар поклонников «Манчестер Юнайтед» в районе Таймс-сквер, где пообщался с фанатами. Отмечается, что во время чемпионата мира 33-летний защитник будет выступать в США в качестве одного из ведущих подкаста бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера.

В первом туре мирового первенства сборная Англии без Магуайра одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2.

Англия
4:2
Первый тайм: 2:2
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
17.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70389 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Златко Далич
Голы
Англия
Гарри Кейн
12′
Гарри Кейн
(Деклан Райс)
42′
Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
47′
Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
85′
Хорватия
Мартин Батурина
(Петар Сучич)
36′
Петар Муса
(Иван Перишич)
45+5′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
3
Нико О`Райли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
8
Эллиот Андерсон
20
Нони Мадуэке
72′
17
Морган Роджерс
18
Энтони Гордон
72′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
79′
25
Джед Спенс
5
Джон Стоунс
87′
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
72′
11
Маркус Рэшфорд
Хорватия
1
Доминик Ливакович
6
Йосип Шутало
4
Йошко Гвардиол
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
17
Петар Сучич
22
Лука Вушкович
66′
20
Игор Матанович
26
Петар Муса
66′
24
Марко Пашалич
10
Лука Модрич
58′
8
Матео Ковачич
15
Марио Пашалич
78′
13
Никола Влашич
16
Мартин Батурина
78′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Англия
Хорватия
Удары (всего)
22
10
Удары в створ
11
5
Угловые
8
2
Фолы
10
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти