Магуайра не взяли на ЧМ, но он внезапно появился в Нью-Йорке

После этого Магуайр посетил бар поклонников «Манчестер Юнайтед» в районе Таймс-сквер, где пообщался с фанатами. Отмечается, что во время чемпионата мира 33-летний защитник будет выступать в США в качестве одного из ведущих подкаста бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера.