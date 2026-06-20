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Доку временно покинул сборную Бельгии

Футболист «Манчестер Сити» отправился домой к супруге перед рождением первого ребенка.

Источник: Reuters

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку временно покинул расположение национальной команды, сообщает The Athletic.

24-летний игрок отправился домой к супруге Ширин, чтобы присутствовать при рождении первого ребенка. После этого Доку должен вернуться в тренировочный лагерь бельгийской сборной.

«Это мой первый ребенок, и я абсолютно точно хочу быть там. Если вы спросите, чего хочу именно я, мой ответ прост: никто не хочет пропускать рождение первенца. При этом я прекрасно понимаю, что в футболе приходится учитывать множество других факторов, но федерация поддерживает игроков в таких ситуациях», — сказал Доку.

Доку выступает за «Манчестер Сити» с 2023 года. За сборную Бельгии он играет с 2020-го.