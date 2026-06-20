Доку временно покинул сборную Бельгии

«Это мой первый ребенок, и я абсолютно точно хочу быть там. Если вы спросите, чего хочу именно я, мой ответ прост: никто не хочет пропускать рождение первенца. При этом я прекрасно понимаю, что в футболе приходится учитывать множество других факторов, но федерация поддерживает игроков в таких ситуациях», — сказал Доку.