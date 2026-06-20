Бубнов вступился за Роналду после критики на ЧМ-2026

«Меня что поразило: сейчас все на Роналду набросились. Я смотрел: он в четырех моментах как в свои лучшие годы — там же сейчас линии, и он с защитником делает вовремя рывок. Мячи у Витиньи, у Невеша — людей, которые могут пас дать, а они ему не дают пас! А он здорово один на один выходит. Они не дают, а он руками разводит: вы что делаете? Говорить о Криштиану, что он плохо играет… сейчас дошли до того уже, что тормоз, якорь, — да ерунда!» — сказал Бубнов.