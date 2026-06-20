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Бубнов вступился за Роналду после критики на ЧМ-2026

Эксперт считает, что партнеры по сборной Португалии не используют рывки 41-летнего форварда.

Источник: AP 2024

Эксперт Александр Бубнов высказался в защиту нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча чемпионата мира-2026 против ДР Конго. Об этом он сказал в выпуске «Коммент. ФМ» на канале «Коммент. Шоу».

В первом туре группового этапа португальцы сыграли с ДР Конго вничью со счетом 1:1. После матча Роналду подвергся критике за игру в атаке.

41-летний форвард провел на поле весь матч, включая добавленное время. По данным Sport24, футболист «Аль-Насра» сделал пять касаний мяча в штрафной площади соперника и нанес три удара, но ни один из них не пришелся в створ ворот.

«Меня что поразило: сейчас все на Роналду набросились. Я смотрел: он в четырех моментах как в свои лучшие годы — там же сейчас линии, и он с защитником делает вовремя рывок. Мячи у Витиньи, у Невеша — людей, которые могут пас дать, а они ему не дают пас! А он здорово один на один выходит. Они не дают, а он руками разводит: вы что делаете? Говорить о Криштиану, что он плохо играет… сейчас дошли до того уже, что тормоз, якорь, — да ерунда!» — сказал Бубнов.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.