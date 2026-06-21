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Гусев выделил сборную Англии на ЧМ-2026

Российский тренер считает, что англичане могут дойти до полуфинала турнира.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Российский тренер Ролан Гусев оценил старт чемпионата мира-2026 и выделил сборную Англии среди участников турнира. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Пока нет такого, что какая-то команда точно будет в финале. Я пока такого не увидел. Бросается в глаза, что нет мальчиков для битья. Мы видели Кабо-Верде, Гану, Конго, которая пощипала португальцев. Думаю, определенность наступит чуть позже. При этом выше будут идти те же команды — испанцы, французы, португальцы, аргентинцы, немцы, англичане. Кстати, хотел бы отметить Англию. Очень понравились во втором тайме матча с Хорватией. Думаю, они точно дойдут до полуфинала, если будут так играть», — сказал Гусев.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира участвуют 48 сборных, из-за чего расширилась конкуренция в группах и увеличилось количество матчей.

Гусев известен по выступлениям за «Динамо» и ЦСКА, а также за сборную России. В составе армейского клуба он выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА.