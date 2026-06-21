Гусев выделил сборную Англии на ЧМ-2026

«Пока нет такого, что какая-то команда точно будет в финале. Я пока такого не увидел. Бросается в глаза, что нет мальчиков для битья. Мы видели Кабо-Верде, Гану, Конго, которая пощипала португальцев. Думаю, определенность наступит чуть позже. При этом выше будут идти те же команды — испанцы, французы, португальцы, аргентинцы, немцы, англичане. Кстати, хотел бы отметить Англию. Очень понравились во втором тайме матча с Хорватией. Думаю, они точно дойдут до полуфинала, если будут так играть», — сказал Гусев.