Курьезный инцидент на ЧМ-2026: игрок подобрал и надел часы главного арбитра

Встреча, состоявшаяся в ночь на 20 июня, завершилась победой Парагвая со счетом 1:0. Галарса отличился на 2-й минуте, забив единственный гол. В концовке второго тайма футболист получил травму и был унесен с поля на носилках.
В компенсированное время первого тайма на поле произошла потасовка, в результате которой судья Иван Бартон лишился своих смарт-часов. Пока игроки и арбитр пытались урегулировать конфликт, Галарса заметил устройство на газоне.
Как сообщает портал TUDN, полузащитник поднял часы с земли и надел на запястье. Этот эпизод попал в трансляцию и быстро распространился в социальных сетях, где болельщики начали обсуждать, является ли это кражей.
Мнения пользователей в соцсетях разделились: часть из них обвинила Галарсу в краже, другие предположили, что он пошутил или намеревался вернуть часы после того, как судья успокоит игроков.
Согласно информации Yahoo Sports, Галарса вернул часы Бартону спустя несколько минут. Во втором тайме арбитр снова был замечен с часами на руке, парагваец не понес наказания.
Галарсе 24 года. Он выступает за клуб «Атланта Юнайтед», представляющий североамериканскую Главную футбольную лигу (MLS). В активе полузащитника 16 матчей и четыре гола за национальную сборную Парагвая.
Победа стала для Парагвая первой на турнире и сохранила команде шансы на выход в плей-офф. Соперник парагвайцев — сборная Турции — сенсационно завершила выступление на турнире за тур до окончания группового этапа.
Матч также запомнился удалением полузащитника парагвайцев Мигеля Альмирона. Он стал первым игроком в истории, получившим красную карточку за то, что закрыл рот рукой во время разговора с соперником.
Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти