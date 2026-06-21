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«В аэропорту нашли 26 человек»: Аршавин о разгроме сборной Туниса на ЧМ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал неудачное выступление национальной команды Туниса на чемпионате мира. Как сообщает «Матч ТВ», его заявление было сделано в резкой форме.

Источник: РИА "Новости"

«Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной Туниса. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата», — отметил Аршавин.

В стартовом матче группового этапа тунисцы уступили сборной Швеции со счетом 1:5. После этого главный тренер Сабри Лямуши был отправлен в отставку. Его место занял Эрве Ренар. Во втором туре Тунис потерпел поражение от команды Японии (0:4).

Сборные Японии и Туниса находятся в одной группе с командами Нидерландов и Швеции, которые уже провели матч второго тура. Встреча завершилась победой нидерландских футболистов со счетом 5:1. В турнирной таблице группы F Япония и Нидерланды набрали по четыре очка, у Швеции — три балла, Тунис не имеет очков. Тунисская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла команду Франции.

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