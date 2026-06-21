«В аэропорту нашли 26 человек»: Аршавин о разгроме сборной Туниса на ЧМ

Сборные Японии и Туниса находятся в одной группе с командами Нидерландов и Швеции, которые уже провели матч второго тура. Встреча завершилась победой нидерландских футболистов со счетом 5:1. В турнирной таблице группы F Япония и Нидерланды набрали по четыре очка, у Швеции — три балла, Тунис не имеет очков. Тунисская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.