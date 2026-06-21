Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча Испания — Саудовская Аравия

В воскресенье в американской Атланте сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии со счётом 4:0. Оярсабаль отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Оярсабалю 29 лет. В активе футболиста 27 голов в 55 матчах за национальную сборную.
В заключительном туре, который состоится 27 июня по московскому времени, сборная Испании встретится с уругвайцами. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
21.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Георгиос Донис
Голы
Испания
Ламин Ямаль
(Микель Ойярсабаль)
10′
Микель Ойярсабаль
(Эмерик Ляпорт)
21′
Микель Ойярсабаль
(Дани Ольмо)
24′
Хассан Аль-Тамбакти
49′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
16
Родри
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
10
Дани Ольмо
61′
6
Микель Мерино
20
Педри
70′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
46′
7
Ферран Торрес
19
Ламин Ямаль
46′
11
Йереми Пино
15
Алекс Баэна
61′
17
Нико Уильямс
Саудовская Аравия
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
24
Мотеб Аль-Арби
3
Али Ладжами
10
Салем Аль-Давсари
30′
5
Хассан Аль-Тамбакти
7
Мусаб Аль-Джуваир
46′
23
Мохамед Канно
60′
9
Фирас Аль-Бураикан
60′
26
Мохаммед Абулшамат
4
Абдулела Аль-Амри
60′
18
Алаа Хеджи
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
19
Абдулла Аль-Хамдан
6
Нассер Аль-Давсари
90′
17
Халид Аль-Гханнам
Статистика
Испания
Саудовская Аравия
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
8
1
Угловые
6
1
Фолы
10
2
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Родригу Фигейреду
(Бразилия)
Боковой судья
Данилу Симон
(Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти