Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Бельгия
0
:
Иран
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.70
П2
9.34
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.57
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.15
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча Испания — Саудовская Аравия

Нападающий «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль признан лучшим игроком встречи второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Об этом информирует сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Getty Images

В воскресенье в американской Атланте сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии со счётом 4:0. Оярсабаль отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оярсабалю 29 лет. В активе футболиста 27 голов в 55 матчах за национальную сборную.

В заключительном туре, который состоится 27 июня по московскому времени, сборная Испании встретится с уругвайцами. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Испания
4:0
Первый тайм: 3:0
Саудовская Аравия
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
21.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Георгиос Донис
Голы
Испания
Ламин Ямаль
(Микель Ойярсабаль)
10′
Микель Ойярсабаль
(Эмерик Ляпорт)
21′
Микель Ойярсабаль
(Дани Ольмо)
24′
Хассан Аль-Тамбакти
49′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
16
Родри
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
10
Дани Ольмо
61′
6
Микель Мерино
20
Педри
70′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
46′
7
Ферран Торрес
19
Ламин Ямаль
46′
11
Йереми Пино
15
Алекс Баэна
61′
17
Нико Уильямс
Саудовская Аравия
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
24
Мотеб Аль-Арби
3
Али Ладжами
10
Салем Аль-Давсари
30′
5
Хассан Аль-Тамбакти
7
Мусаб Аль-Джуваир
46′
23
Мохамед Канно
60′
9
Фирас Аль-Бураикан
60′
26
Мохаммед Абулшамат
4
Абдулела Аль-Амри
60′
18
Алаа Хеджи
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
19
Абдулла Аль-Хамдан
6
Нассер Аль-Давсари
90′
17
Халид Аль-Гханнам
Статистика
Испания
Саудовская Аравия
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
8
1
Угловые
6
1
Фолы
10
2
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Родригу Фигейреду
(Бразилия)
Боковой судья
Данилу Симон
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти