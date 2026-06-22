Сборная Египта впервые в истории одержала победу на ЧМ

Встреча прошла в Ванкувере. В составе победителей голы забили Мостафа Зико (58-я минута), Мохамед Салах (67) и Махмуд Трезеге (82). У проигравших отличился Финн Серман (15).
Сборная Египта впервые в истории одержала победу в матче чемпионата мира. Ранее национальная команда Египта принимала участие в трех мундиалях (1934, 1990, 2018), где дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. В первом матче ЧМ-2026 сборная Египта сыграла вничью с национальной командой Бельгии (1:1).
Сборная Египта занимает первое место в группе G с 4 очками. В следующем матче Египет 26 июня встретится с Ираном. Сборная Новой Зеландии в этот же день сыграет против Бельгии.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Даррен Базили
Хоссам Хассан
Финн Сармен
(Тим Пэйн)
15′
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
58′
Мохамед Салах
(Мостафа Зико)
67′
Махмуд Хассан Трезеге
(Мохамед Салах)
82′
1
Макс Крокомб
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
8
Марко Стаменич
2
Тим Пэйн
85′
3
Франсис де Врис
13
Либерато Какаче
76′
23
Райан Томас
20
Каллум Макковатт
34′
66′
19
Бен Олд
11
Элайджа Джаст
85′
4
Тайлер Биндон
10
Сарприит Сингх
20′
76′
21
Джесси Рэнделл
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
2
Яссер Ибрахим
19
Марван Атея
17
Моханад Лашин
17′
11
Мостафа Зико
76′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
84′
4
Хоссам Абдельмагид
90′
6
Мохамед Абдель Монем
10
Мохамед Салах
84′
25
Ахмед Сайед
22
Омар Мармуш
76′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
41′
5
Рами Рабиа
Главный судья
Омар Мохамед Аль-Али
(ОАЭ)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Мохамед Аль-Хаммади
(ОАЭ)
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- Вошел в игру
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- Гол с пенальти
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