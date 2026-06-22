Тренер Новой Зеландии высказался о поражении от Египта на ЧМ

«Это разочаровывает. Мы так здорово играли в первом тайме, доминировали во владении мячом и создали много моментов. Во втором тайме, думаю, играли неплохо, но не хватало движения. Египет взвинтил темп, а мы не смогли повторить то, что так хорошо делали в первом тайме. В итоге это нам навредило.



У нас есть еще один матч, чтобы войти в историю и выйти в плей-офф. Теперь знаем, что должны обыграть Бельгию», — приводит слова Бейзли пресс-служба ФИФА.