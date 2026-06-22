Тренер Новой Зеландии высказался о поражении от Египта на ЧМ

Сборная Новой Зеландии потерпела поражение со счетом 1:3. Команда вышла вперед на 15-й минуте матча благодаря голу Финна Сермана. Во второй тайме футболисты из Новой Зеландии пропустили три мяча.
«Это разочаровывает. Мы так здорово играли в первом тайме, доминировали во владении мячом и создали много моментов. Во втором тайме, думаю, играли неплохо, но не хватало движения. Египет взвинтил темп, а мы не смогли повторить то, что так хорошо делали в первом тайме. В итоге это нам навредило.
У нас есть еще один матч, чтобы войти в историю и выйти в плей-офф. Теперь знаем, что должны обыграть Бельгию», — приводит слова Бейзли пресс-служба ФИФА.
Сборная Новой Зеландии замыкает группу G, набрав одно очко. Сборная Белигии располагается на третьем месте с двумя баллами. Такое же количество очков у идущей на втором месте команды Ирана. Лидером группы является национальная команда Египта с 4 баллами.
В следующем матче сборная Новой Зеландии 26 июня сыграет против Бельгии в Ванкувере.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Даррен Базили
Хоссам Хассан
Финн Сармен
(Тим Пэйн)
15′
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
58′
Мохамед Салах
(Мостафа Зико)
67′
Махмуд Хассан Трезеге
(Мохамед Салах)
82′
1
Макс Крокомб
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
8
Марко Стаменич
2
Тим Пэйн
85′
3
Франсис де Врис
13
Либерато Какаче
76′
23
Райан Томас
20
Каллум Макковатт
34′
66′
19
Бен Олд
11
Элайджа Джаст
85′
4
Тайлер Биндон
10
Сарприит Сингх
20′
76′
21
Джесси Рэнделл
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
2
Яссер Ибрахим
19
Марван Атея
17
Моханад Лашин
17′
11
Мостафа Зико
76′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
84′
4
Хоссам Абдельмагид
90′
6
Мохамед Абдель Монем
10
Мохамед Салах
84′
25
Ахмед Сайед
22
Омар Мармуш
76′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
41′
5
Рами Рабиа
Главный судья
Омар Мохамед Аль-Али
(ОАЭ)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Мохамед Аль-Хаммади
(ОАЭ)
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