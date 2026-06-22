Деклан Райс признался, что полгода играл с травмой

Это просто невероятное количество матчей. Календарь был безумным, но что тут поделаешь? Нельзя сидеть и постоянно жаловаться. Нужно просто продолжать работать ради таких моментов, как победа в Премьер‑лиге, которую мне удалось пережить. Ради этого ощущения ты готов сыграть столько матчей, сколько потребуется, особенно понимая, что впереди еще и чемпионат мира. Ради возможности постоянно выходить на поле ты готов выкладываться на пределе своих сил. Да, матчей очень много, но после сезона у нас будет время на отдых, — приводит слова Райса ITV Sport.