Деклан Райс признался, что полгода играл с травмой

27-летний Райс играл с болью с конца прошлого года.
— Я полностью готов и нахожусь в отличной форме, с нетерпением жду возможности выйти на поле. После Рождества, играя за «Арсенал», я довольно долго испытывал легкие неврологические боли в задней поверхности бедра и контролировал это состояние. Разумеется, мало кто об этом знал. Все происходило за кулисами, но решение играть было разумным.
Это просто невероятное количество матчей. Календарь был безумным, но что тут поделаешь? Нельзя сидеть и постоянно жаловаться. Нужно просто продолжать работать ради таких моментов, как победа в Премьер‑лиге, которую мне удалось пережить. Ради этого ощущения ты готов сыграть столько матчей, сколько потребуется, особенно понимая, что впереди еще и чемпионат мира. Ради возможности постоянно выходить на поле ты готов выкладываться на пределе своих сил. Да, матчей очень много, но после сезона у нас будет время на отдых, — приводит слова Райса ITV Sport.
В минувшем сезоне Райс вместе с «Арсеналом» стал победителем чемпионата Англии и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Пари-Сен-Жермен» (1:1, 3:4 пен.).
Деклан Райс находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Сборная Англии занимает первое место в группе L с 3 очками. В следующем матче подопечные Томаса Тухеля 23 июня встретятся с командой Ганы в Бостоне.