Лидер сборной Узбекистана превзошел Мбаппе

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов разделил второе место с Эрлингом Холандом. В матче первого тура Хусанов разогнался до 36,5 км/ч. С таким результатом он разделил второе-третье места с нападающим сборной Норвегии и своим партнером по «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Лидером рейтинга стал австралийский защитник Джордан Бос, максимальная скорость которого составила 36,7 км/ч.
Узбекистанский футболист опередил ряд звезд мирового футбола, включая форварда сборной Франции Килиана Мбаппе (35,1 км/ч) и капитана сборной Южной Кореи Сон Хын Мина (35,2 км/ч).
Топ-10 самых быстрых игроков первого тура
- Джордан Бос (Австралия) — 36,7 км/ч
- Эрлинг Холанд (Норвегия) — 36,5 км/ч
- Абдукодир Хусанов (Узбекистан) — 36,5 км/ч
- Мохаммед Туре (Австралия) — 35,8 км/ч
- Райан Гравенберх (Нидерланды) — 35,6 км/ч
- Алан Минда (Эквадор) — 35,5 км/ч
- Сон Хын Мин (Южная Корея) — 35,2 км/ч
- Джед Спенс (Англия) — 35,2 км/ч
- Килиан Мбаппе (Франция) — 35,1 км/ч
- Педру Нету (Португалия) — 34,8 км/ч
В одном из игровых эпизодов матча первого тура против сборной Колумбии Абдукодир Хусанов столкнулся с нападающим сборной Колумбии Луисом Диасом, не сумев затормозить он сбил оператора на бровке. После инцидента оператору пришлось оказывать медицинскую помощь. После матча защитник сборной Узбекистана принес извинения и передал мужчине футболку с автографом.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится финальным матчем 19 июля.