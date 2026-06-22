Лидер сборной Узбекистана превзошел Мбаппе

В одном из игровых эпизодов матча первого тура против сборной Колумбии Абдукодир Хусанов столкнулся с нападающим сборной Колумбии Луисом Диасом, не сумев затормозить он сбил оператора на бровке. После инцидента оператору пришлось оказывать медицинскую помощь. После матча защитник сборной Узбекистана принес извинения и передал мужчине футболку с автографом.