Быстров назвал фаворитов ЧМ-2026 и отметил важность роли тренеров

«Пока что меня никто не удивил на этом чемпионате мира. Даже Кабо-Верде и Кюрасао не удивили. Все понимают, что лидеры только набирают форму. Они могут себя чувствовать комфортно на групповом этапе, так как точно выйдут в плей-офф. А вот там будут самые важные матчи. Фаворитами турнира я считаю Испанию, Францию и Англию. Это хорошие команды по составу. Но все будет зависеть от тренерского мастерства этих сборных, как специалисты распорядятся классными игроками», — сказал Быстров.