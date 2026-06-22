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Быстров назвал фаворитов ЧМ-2026 и отметил важность роли тренеров

Экс-футболист сборной России прокомметнировал чемпионат мира — 2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров в беседе с «СЭ» высказался о фаворитах чемпионата мира-2026.

«Пока что меня никто не удивил на этом чемпионате мира. Даже Кабо-Верде и Кюрасао не удивили. Все понимают, что лидеры только набирают форму. Они могут себя чувствовать комфортно на групповом этапе, так как точно выйдут в плей-офф. А вот там будут самые важные матчи. Фаворитами турнира я считаю Испанию, Францию и Англию. Это хорошие команды по составу. Но все будет зависеть от тренерского мастерства этих сборных, как специалисты распорядятся классными игроками», — сказал Быстров.

Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Впервые в нем сыграют 48 сборных. Россия не участвует в международных соревнованиях с 2022 года из-за санкций.