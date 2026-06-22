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Бразилец Карлос — о ЧМ: Сейчас Аргентина лучше сборной Бразилии

Роберто Карлос объяснил, почему считает, что у его родной сборной меньше шансов на победу, чем у Аргентины.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Известный бразильский защитник Роберто Карлос заявил, что на данный момент пентакампеоны уступают сборной Аргентины по уровню игры.

«Думаю, Аргентина сейчас сильнее нас — в первую очередь, потому, что у нее есть тренер [Лионель Скалони], который давно работает с этой командой. У них есть Лео Месси — ориентир для всего футбольного мира, для футбола нашей эпохи. Но эта команда Бразилии, если продолжит прибавлять, может дойти до финала. Это было бы значимым событием для нашей страны.

Мы пока не смогли показать свой лучший футбол, но постепенно прибавляем — как мы всегда говорим на чемпионатах мира. С возвращением Неймара… Мы не знаем, как он будет играть, но думаю, с Неймаром Бразилия сильно прибавит. Винисиус сейчас на пике формы. Тренер также рассчитывает на Матеуса Кунью, Эндрика… Есть надежная оборона с Маркиньосом и Габриэлом. В общем, постепенно мы строим лучшую сборную Бразилии, чтобы пройти как можно дальше», — сказал Роберто Карлос ESPN.

Аргентина и Бразилия сейчас находятся в шаге от того, чтоб обеспечить себе место в плей-офф.