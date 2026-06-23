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Аршавин назвал слухи о переходе Возиньи в Россию хайпом

40-летний голкипер Кабо-Верде ранее заявлял, что рассмотрел бы предложения от клубов из России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в один из российских клубов после чемпионата мира — 2026.

— Возинья сказал, что если из России поступит предложение, он его с удовольствием рассмотрит.

— Надеюсь, что они кого‑то обманут, но только не людей из России. Вы видели, как он третий мяч ловил в матче с Уругваем? За счет хайпа кому‑то можно на уши макароны навешать и куда‑нибудь его еще протянуть. Может быть, кому‑то нужно болельщиков дополнительных в клуб привезти, — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья не позволил сборной Испании забить в их ворота во время матча группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась со счетом 0:0. После этого Возинья стал популярен в соцсетях, на него за ночь подписалось больше миллиона человек.