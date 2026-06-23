Аршавин назвал слухи о переходе Возиньи в Россию хайпом

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в один из российских клубов после чемпионата мира — 2026.



— Возинья сказал, что если из России поступит предложение, он его с удовольствием рассмотрит.



— Надеюсь, что они кого‑то обманут, но только не людей из России. Вы видели, как он третий мяч ловил в матче с Уругваем? За счет хайпа кому‑то можно на уши макароны навешать и куда‑нибудь его еще протянуть. Может быть, кому‑то нужно болельщиков дополнительных в клуб привезти, — сказал Аршавин «Матч ТВ».