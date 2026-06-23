Сборная Алжира обыграла Иорданию в матче ЧМ-2026

Встреча прошла в Сан-Франциско. В составе победителей отличились Низар Аль-Рашдан (36-я минута) и Амин Гуири (82). У проигравших гол забил Надир Бенбуали (69).
Алжир с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы J. Иордания располагается на последнем, 4-м месте. Команда пока не смогла набрать ни одного балла.
В следующем матче Алжир 27 июня сыграет с Австрией в Канзас-Сити. Иордания в этот же день встретится с командой Аргентины в Далласе.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Джамал Селлами
Владимир Петкович
Низар Аль-Рашдан
(Муса Аль-Таамари)
36′
Надир Бенбуали
(Рияд Махрез)
69′
Амин Гуири
82′
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
23
Эхсан Хаддад
21
Низар Аль-Рашдан
8
Нур Аль-Равабдех
4
Хусам Абу Дахаб
64′
90′
17
Салим Обаид
20
Моханнад Абу Таха
84′
2
Мохаммад Абу Хашиш
10
Муса Аль-Таамари
84′
24
Али Азайзех
9
Али Ольван
90′
7
Мохаммаж Абу Зрайк
13
Махмуд Аль-Марди
76′
22
Абдулла Аль-Фахури
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
10
Фарес Шаиби
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
15
Райан Аит Нури
85′
13
Жауан Хаджам
7
Рияд Махрез
76′
11
Анис Хадж-Мусса
9
Амин Гуири
86′
5
Зинеддин Белаид
14
Хишам Будауи
46′
19
Набиль Бенталеб
6
Рамиз Зерруки
44′
46′
12
Надир Бенбуали
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти