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Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Иордания — Алжир

Полузащитник сборной Алжира Ибрагим Маза признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу с Иорданией (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Алжир обыграл Иорданию со счетом 2:1. В этой встрече 20-летний Маза нанес четыре удара по воротам, два из которых попали в створ, выиграл оба единоборства и совершил пять успешных обводок из восьми.

Ибрагим Маза дебютировал за сборную Алжира в октябре 2024 года. В составе национальной команды футболист провел 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Алжир с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы J. Иордания располагается на последнем, 4-м месте. Команда пока не смогла набрать ни одного балла и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

В следующем матче Алжир 27 июня сыграет с Австрией в Канзас-Сити. Иордания в этот же день встретится с командой Аргентины в Далласе.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Иордания
1:2
Первый тайм: 1:0
Алжир
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
23.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium, 68371 зритель
Главные тренеры
Джамал Селлами
Владимир Петкович
Голы
Иордания
Низар Аль-Рашдан
(Муса Аль-Таамари)
36′
Алжир
Надир Бенбуали
(Рияд Махрез)
69′
Амин Гуири
82′
Составы команд
Иордания
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
23
Эхсан Хаддад
21
Низар Аль-Рашдан
8
Нур Аль-Равабдех
4
Хусам Абу Дахаб
64′
90′
17
Салим Обаид
20
Моханнад Абу Таха
84′
2
Мохаммад Абу Хашиш
10
Муса Аль-Таамари
84′
24
Али Азайзех
9
Али Ольван
90′
7
Мохаммаж Абу Зрайк
13
Махмуд Аль-Марди
76′
22
Абдулла Аль-Фахури
Алжир
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
10
Фарес Шаиби
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
15
Райан Аит Нури
85′
13
Жауан Хаджам
7
Рияд Махрез
76′
11
Анис Хадж-Мусса
9
Амин Гуири
86′
5
Зинеддин Белаид
14
Хишам Будауи
46′
19
Набиль Бенталеб
6
Рамиз Зерруки
44′
46′
12
Надир Бенбуали
Статистика
Иордания
Алжир
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
18
Удары в створ
4
8
Угловые
1
10
Фолы
10
6
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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