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Сборная Испании прервала тренировку на ЧМ из-за штормового ветра

Сборная Испании по футболу была вынуждена прервать тренировку на базе в понедельник из‑за неблагоприятных погодных условий, сообщает sport.es.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Команда базируется на чемпионате мира в Чаттануге (штат Теннесси, США). В указанный день футболисты вышли на запланированное занятие на открытом поле, однако уже через 20 минут тренировку пришлось остановить: надвигался шторм, начался сильный дождь.

Перед началом занятия все участники получили на свои телефоны экстренное оповещение — в нем говорилось о прогнозируемом шторме с порывами ветра до 36 м/с. Чтобы не прерывать тренировочный процесс, сборной Испании переместилась в спортивный зал, где продолжила выполнение запланированных упражнений.

Сборная Испании располагается на первом месте в группе Н с 4 очками. На старте ЧМ-2026 команда сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), во второй встрече испанцы разгромили Саудовскую Аравию со счетом 4:0.

В заключительном матче группового этапа Испания 26 июня встретится с Уругваем в мексиканском Запопане.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


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