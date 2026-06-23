Игрок Сенегала — о двух поражениях на ЧМ: Еще не все кончено

В первом матче сборная Сенегала уступила команде Франции со счетом 1:3. Вторая игра группового этапа чемпионата мира с Норвегией завершилась поражением со счетом 2:3. В матче с норвежцами Сарр оформил дубль.
— Было тяжело после игры с Норвегией. Мы немного разочарованы. Но еще не все кончено, впереди третья игра. Мы поедем туда, чтобы победить, и будем упорно работать, — приводит слова Сарра пресс‑служба ФИФА.
Сборная Сенегала располагается на третьем месте в группе I. Команда пока не смогла набрать ни одного очка. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Сенегал 26 июня встретится с национальной командой Ирака в Торонто. Сборная Ирака без набранных очков замыкает турнирную таблицу группы I.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Столе Сольбаккен
Пап Тиав
Маркус Хольмгрен Педерсен
43′
Эрлинг Холанн
(Мартин Эдегор)
48′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
58′
Исмаила Сарр
(Садио Мане)
53′
Исмаила Сарр
(Николас Джексон)
90+3′
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
26
Юлиан Рюэрсон
13′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
14
Фредрик Эурснес
46′
6
Патрик Берг
7
Александр Серлот
84′
4
Лео Эстигор
20
Антонио Нуса
71′
21
Андреас Шельдеруп
17
Торбьорн Хеггем
84′
22
Оскар Бобб
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
10
Садио Мане
11
Николас Джексон
19
Мусса Ниакате
5
Идрисса Гана Гуйе
16
Эдуард Менди
63′
23
Мори Диав
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
54′
14
Исмаил Якобс
8
Ламин Камара
63′
6
Пате Сисс
3
Калиду Кулибали
72′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
54′
20
Ибраим Мбай
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти