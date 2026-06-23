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Игроки сборной Норвегии устроили «греблю викингов» на стадионе

Сборная Норвегии после победы над Сенегалом (3:2) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 вместе со своими болельщиками отпраздновала выход в плей-офф турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После матча игроки и тренерский штаб сборной Норвегии собрались у ворот, за которыми располагался их фанатский сектор, и под удары барабана устроили «греблю викингов», которая стала популярна на турнире благодаря норвежским болельщикам.

«Гребля викингов» представляет собой синхронные движения, имитирующие движения гребцов на драккаре, традиционном корабле викингов. Каждое движение сопровождается боевыми выкриками «ху» или «у», похожими на те, что звучали во время «викингских хлопков» болельщиков сборной Исландии на ЧМ-2018 в России.

Сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу — тогда в ⅛ финала они проиграли команде Италии (0:1). Норвежцы не выступали на крупных турнирах (ЧМ и ЧЕ) с 2000 года, провалив в общей сложности 12 отборочных циклов.

После двух туров сборная Норвегии занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая Франции по дополнительным показателям. В пятницу, 26 июня, команды сыграют друг с другом в Бостоне. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Победитель группы I в 1/16 финала сыграет с одной из сборных, занявших третье место. Команда, занявшая второе место, встретится со вторым местом в группе Е (Кот-д’Ивуар, Эквадор, Кюрасао).

Норвегия
3:2
Первый тайм: 1:0
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
23.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Пап Тиав
Голы
Норвегия
Маркус Хольмгрен Педерсен
43′
Эрлинг Холанн
(Мартин Эдегор)
48′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
58′
Сенегал
Исмаила Сарр
(Садио Мане)
53′
Исмаила Сарр
(Николас Джексон)
90+3′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
26
Юлиан Рюэрсон
13′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
14
Фредрик Эурснес
46′
6
Патрик Берг
7
Александр Серлот
84′
4
Лео Эстигор
20
Антонио Нуса
71′
21
Андреас Шельдеруп
17
Торбьорн Хеггем
84′
22
Оскар Бобб
Сенегал
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
10
Садио Мане
11
Николас Джексон
19
Мусса Ниакате
5
Идрисса Гана Гуйе
16
Эдуард Менди
63′
23
Мори Диав
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
54′
14
Исмаил Якобс
8
Ламин Камара
63′
6
Пате Сисс
3
Калиду Кулибали
72′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
54′
20
Ибраим Мбай
Статистика
Норвегия
Сенегал
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
7
5
Угловые
5
4
Фолы
13
5
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти