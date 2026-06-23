Игроки сборной Норвегии устроили «греблю викингов» на стадионе

После двух туров сборная Норвегии занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая Франции по дополнительным показателям. В пятницу, 26 июня, команды сыграют друг с другом в Бостоне. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.



Победитель группы I в 1/16 финала сыграет с одной из сборных, занявших третье место. Команда, занявшая второе место, встретится со вторым местом в группе Е (Кот-д’Ивуар, Эквадор, Кюрасао).