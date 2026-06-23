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Холанд — об игре с Францией на ЧМ: Этот матч меня мало волнует

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Франции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч между Норвегией и Францией пройдет 26 июня в Бостоне. Сборная Норвегии, как и сборная Франции, уже гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

«Честно говоря, сейчас этот матч меня уже мало волнует! Мы вышли в следующий этап — нам удалось пройти дальше, это невероятно, так что этот матч уже не особо меня интересует. Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир», — приводит слова Холанда Actu Foot в соцсетях.

Сборная Норвегии с 6 очками занимает второе место в группе I. Франция имеет такое-же количество очков и опережает норвежцев по дополнительным показателям.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

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