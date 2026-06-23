Аршавин поделился самым ярким впечатлением от поездки на ЧМ-2026

«Самое яркое впечатление — поход на трибуну к болельщикам Узбекистана во время матча с Колумбией. Во-первых, там в целом было очень громко: барабаны, песни. А во-вторых, они скандировали мою фамилию, исполняли песни “Ленинграда”.
Что стало самым ярким в футбольном плане? Какого-то сильного впечатления пока никто не произвел — команды еще втягиваются в турнир. Лидеры понимают, что из группы выходит даже третье место. Не скажу, что они не напрягаются, но и не стараются выжать максимум. Понравилась команда США — был на их матче. Понравилась и Германия. Матч Англия — Хорватия не смотрел, но мне говорят, что была хорошая игра. Еще запомнились болельщики Мексики и Колумбии», — сказал Аршавин.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Групповой этап ЧМ-2026 завершится 27 июня. В плей-офф выйдут 24 команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место. Впервые в истории турнира плей-офф стартует с 1/16 финала.