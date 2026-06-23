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«Рад бы покритиковать ФИФА, но не за что». Аршавин — о ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу» сравнил атмосферу чемпионате мира по футболу в Мексике и США.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Где лучшая атмосфера? В Мехико. Мексиканцы выиграли первый матч, а мы пошли смотреть, как болельщики это отмечают. Это большое событие, на улицы вышла если не вся нация, то большая ее часть. Все залезали на памятники, прыгали в фонтаны. Было ярко.

В США это ощущалось более пресно. В городах, где я был, ни до игр, ни после ничего не напоминало о чемпионате мира. Только реклама. Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике. Ни в Лос-Анджелесе, ни в Лас-Вегасе — ничего. Вообще в Лас-Вегасе мы видели больше хоккейных джерси “Каролины” и “Вегаса”. Сложилось ощущение, что там Кубок Стэнли стал более масштабным и важным событием, чем чемпионат мира.

По организации — вход на стадион простой, нигде не сталкивались с трудностями. По заполняемости — везде биток. В городе, где играла Аргентина, из десяти болельщиков был только один с билетом. Ажиотаж большой! Хотя и цены для обычного человека удручающие. При этом не видел, чтобы где-то возникали проблемы с заполняемостью. Кстати, шоу на стадионах фантастические! И по тому, что видел я, грех жаловаться на организацию.

Единственное, были проблемы с выездом со стадиона в Канзасе, где мы находились с Шапи. Там одна дорога до арены — Шапи нам сказал, что такое в порядке вещей. Не только во время чемпионата мира. В общем, сам бы рад покритиковать ФИФА, но исходя из личного опыта — не за что», — сказал Аршавин.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Групповой этап ЧМ-2026 завершится 27 июня. В плей-офф выйдут 24 команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место. Впервые в истории турнира плей-офф стартует с 1/16 финала.

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