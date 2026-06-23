«Динамо» рассчитывает на выплаты ФИФА за игроков на ЧМ

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб рассчитывает получить выплаты от ФИФА за участие своих футболистов в чемпионате мира-2026. Его слова приводит ТАСС.
На турнире выступают полузащитник Луис Чавес и защитник Хуан Касерес. Чавес провел один матч за сборную Мексики, Касерес дважды сыграл за сборную Парагвая.
«На выплаты от ФИФА мы рассчитываем. Есть регламент, наши игроки участвуют в турнире. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату», — сказал Пивоваров.
По словам руководителя, сроки возвращения Чавеса и Касереса в расположение «Динамо» будут зависеть от результатов их сборных на чемпионате мира.
«Впечатления от выступления игроков в целом положительные, нам приятно, что футболисты “Динамо” и РПЛ представлены на чемпионате мира», — отметил Пивоваров.