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«Динамо» рассчитывает на выплаты ФИФА за игроков на ЧМ

Московский клуб ожидает компенсации за участие Луиса Чавеса и Хуана Касереса в чемпионате мира-2026.

Источник: ФК Динамо

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб рассчитывает получить выплаты от ФИФА за участие своих футболистов в чемпионате мира-2026. Его слова приводит ТАСС.

На турнире выступают полузащитник Луис Чавес и защитник Хуан Касерес. Чавес провел один матч за сборную Мексики, Касерес дважды сыграл за сборную Парагвая.

«На выплаты от ФИФА мы рассчитываем. Есть регламент, наши игроки участвуют в турнире. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату», — сказал Пивоваров.

По словам руководителя, сроки возвращения Чавеса и Касереса в расположение «Динамо» будут зависеть от результатов их сборных на чемпионате мира.

«Впечатления от выступления игроков в целом положительные, нам приятно, что футболисты “Динамо” и РПЛ представлены на чемпионате мира», — отметил Пивоваров.