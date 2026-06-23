Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.80
П2
21.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Панама
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.39
X
4.50
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Колумбия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Алжир
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2

Трамп может посетить полуфинал ЧМ только при участии США

Президент США, вероятнее всего, не появится на турнире до финального матча, сообщает The Telegraph.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп вряд ли посетит матчи чемпионата мира-2026 до финала турнира. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника издания, появление американского лидера на матчах до решающей встречи возможно только в случае выхода сборной США в полуфинал.

«Президент занят празднованием Дня независимости 4 июля в США. Чемпионат мира на данный момент не входит в его планы. Он вручит трофей в финале, но не думаю, что мы увидим его раньше. Возможно, он поедет на полуфинал, но только если США дойдут до этой стадии», — сообщил источник.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля. Ранее сообщалось, что Трампу разрешат принять участие в церемонии награждения и передать трофей капитану победившей команды.

США являются одной из стран-хозяек турнира наряду с Канадой и Мексикой.