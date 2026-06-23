Трамп может посетить полуфинал ЧМ только при участии США

«Президент занят празднованием Дня независимости 4 июля в США. Чемпионат мира на данный момент не входит в его планы. Он вручит трофей в финале, но не думаю, что мы увидим его раньше. Возможно, он поедет на полуфинал, но только если США дойдут до этой стадии», — сообщил источник.