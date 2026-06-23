Павел Мамаев: Надеюсь, что Узбекистан выиграет у Португалии

Матч группы K пройдет 22 июня в Хьюстоне и начнется в 20 часов по московскому времени. Сборная Португалии в первом туре группового раунда сыграла вничью с ДР Конго (1:1), команда Узбекистана уступила сборной Колумбии (1:3).
— Забьет ли Роналду Узбекистану?
— Будет очень непростой матч. Сборная Узбекистана не будет играть первым номером, не будет играть в быстрый футбол без оглядки. Думаю, что матч будет похож на Португалия — ДР Конго. Криштиану будет очень тяжело! В таких играх форвардам вообще тяжело что‑либо предпринять и сделать. Одно дело, когда ты играешь на встречных курсах, другое дело, когда ты стоишь. Думаю, что Роналду опять столкнется с тем, что будет играть в окружении четырех‑пяти человек. Хватит ли у него терпения, чтобы найти свой момент, — вопрос.
— Верите, что узбекистанцы забьют португальцам?
— Конечно, верю, сборная Узбекистана — отличная команда. Я надеюсь, что они вообще выиграют у Португалии. Считаю, что эта сборная ближе всех нам по духу и по эмоциям на этом чемпионате мира. Все в России болеют за сборную Узбекистана, и я не исключение. Буду болеть и надеяться, что они выиграют, — передает слова Мамаева «Матч ТВ».
Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. В том же году он открыл футбольную академию в Дубае вместе с еще одним экс-игроком «Краснодара» и национальной команды — Федором Смоловым. Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», единственный матч за которые он сыграл в феврале 2022 года. Всего Мамаев провел в Российской Премьер-лиге 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 результативные передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев принял участие во всех трех матчах национальной команды на Евро-2016.