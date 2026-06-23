Павел Мамаев: Надеюсь, что Узбекистан выиграет у Португалии

— Будет очень непростой матч. Сборная Узбекистана не будет играть первым номером, не будет играть в быстрый футбол без оглядки. Думаю, что матч будет похож на Португалия — ДР Конго. Криштиану будет очень тяжело! В таких играх форвардам вообще тяжело что‑либо предпринять и сделать. Одно дело, когда ты играешь на встречных курсах, другое дело, когда ты стоишь. Думаю, что Роналду опять столкнется с тем, что будет играть в окружении четырех‑пяти человек. Хватит ли у него терпения, чтобы найти свой момент, — вопрос.