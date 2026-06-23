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Месси получил пять с плюсом от Бубнова за матч против Австрии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил пять с плюсом от футбольного эксперта Александра Бубнова за матч против команды Австрии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу» отметил 100 технико-тактических действий Месси при 21% брака, а также два забитых мяча.

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошел по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м. На девятой минуте встречи форвард не реализовал пенальти.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР. Бубнов играл на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.