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Инфантино заявил, что он с Трампом вручит трофей победителям ЧМ

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в качестве исключения должен был вынести титул победителям ЧМ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителю чемпионата мира 2026 года.

Ранее talkSPORT писал, что ФИФА готова сделать для Трампа исключение и разрешить ему принять участие в церемонии награждения чемпионов мира.

«Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и, конечно, вместе вручим трофей победителю. Конечно, мы всегда вместе», — сказал Инфантино в эфире Fox News.

В 2025 году в США состоялся первый клубный чемпионат мира в новом формате. Победителем турнира стал английский «Челси». После финального матча Трамп вручил трофей игрокам лондонского клуба и остался на сцене во время празднования победы.

Финал чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, запланирован на 19 июля. Решающий матч примет Нью-Йорк.