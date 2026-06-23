Инфантино заявил, что он с Трампом вручит трофей победителям ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителю чемпионата мира 2026 года.



Ранее talkSPORT писал, что ФИФА готова сделать для Трампа исключение и разрешить ему принять участие в церемонии награждения чемпионов мира.



«Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и, конечно, вместе вручим трофей победителю. Конечно, мы всегда вместе», — сказал Инфантино в эфире Fox News.