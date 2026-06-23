Сборной Ирана разрешили прибыть в США за два дня до матча ЧМ

Власти США разрешили сборной Ирана по футболу приехать в страну за два дня до следующего матча чемпионата мира. Решение было принято после того, как иранская сторона пригрозила обратиться с жалобой в ФИФА.



«Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры», — заявил официальный представитель Министерства внутренней безопасности США.



В пятницу иранская команда проведет решающий матч группового этапа против сборной Египта. При этом, по словам представителя ведомства, футболисты должны будут покинуть территорию США в тот же вечер. Он отметил, что ключевым вопросом остается происходящее непосредственно на поле, однако власти также уделяют особое внимание вопросам безопасности.



«Важнейшая часть этого — обеспечение безопасности не только на стадионах, но и в местах размещения команд и на тренировочных базах», — добавил представитель министерства.



Во время чемпионата мира сборная Ирана базируется в Мексике, однако все свои матчи проводит в США. Ранее команде разрешали приезжать в страну только накануне игр. Главный тренер иранцев Амир Галенои ранее заявил, что из-за визовых ограничений его команда имела всего 16 часов на подготовку к предыдущему матчу против Бельгии. До этого сообщалось, что Федерация футбола Ирана намеревалась пожаловаться в ФИФА на ограничения, с которыми национальная команда столкнулась при подготовке к матчам турнира.