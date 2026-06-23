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Фанат «Ростова» смотрел матч ЧМ-2026 по созданному ИИ билету

Встреча между Узбекистаном и Колумбией прошла в Мехико (Мексика).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Болельщик футбольного клуба «Ростов» Родион Балакин заявил, что смог пройти на трибуны во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Узбекистана и Колумбии с помощью билета, созданного искусственным интеллектом.

Об этом фанат рассказал на своей странице во «ВКонтакте». По словам Балакина, сгенерированный нейросетью штрихкод позволил ему преодолеть несколько кордонов безопасности. На последнем пункте пропуска он столкнулся с болельщиком сборной Колумбии, которого стюарды вывели со стадиона за использование пиротехники. В итоге россиянин, как он утверждает, прошел на арену по настоящему билету нарушителя.

Матч Узбекистан — Колумбия прошел в Мехико на стадионе «Ацтека» и завершился победой южноамериканской команды со счетом 3:1. После первого тура сборная Колумбии набрала три очка и возглавила таблицу группы K. Узбекистан очков не имеет и занимает четвертое место.

Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти