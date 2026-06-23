Фанат «Ростова» смотрел матч ЧМ-2026 по созданному ИИ билету

Болельщик футбольного клуба «Ростов» Родион Балакин заявил, что смог пройти на трибуны во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Узбекистана и Колумбии с помощью билета, созданного искусственным интеллектом.



Об этом фанат рассказал на своей странице во «ВКонтакте». По словам Балакина, сгенерированный нейросетью штрихкод позволил ему преодолеть несколько кордонов безопасности. На последнем пункте пропуска он столкнулся с болельщиком сборной Колумбии, которого стюарды вывели со стадиона за использование пиротехники. В итоге россиянин, как он утверждает, прошел на арену по настоящему билету нарушителя.



Матч Узбекистан — Колумбия прошел в Мехико на стадионе «Ацтека» и завершился победой южноамериканской команды со счетом 3:1. После первого тура сборная Колумбии набрала три очка и возглавила таблицу группы K. Узбекистан очков не имеет и занимает четвертое место.