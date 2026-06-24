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На ЧМ-2026 побили рекорд по голам на групповом этапе

После 45 матчей на турнире забито 138 мячей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, установлен новый рекорд результатности группового этапа. Об этом сообщает Opta.

После 45 проведенных матчей на турнире было забито 138 голов — это лучший показатель в истории чемпионатов мира на данной стадии.

Прежний рекорд принадлежал ЧМ-2014 в Бразилии: тогда за весь групповой этап, состоявший из 48 матчей, команды забили 136 мячей. При этом в 2014 году в турнире участвовали 32 сборные, тогда как чемпионат мира 2026 года впервые проходит в расширенном формате с 48 командами.

До завершения группового этапа остается провести еще 27 встреч. Эта стадия турнира завершится 28 июня.

Для сравнения, на чемпионате мира 2022 года в Катаре в 48 матчах группового этапа было забито 120 голов.

В плей-офф ЧМ-2026 выйдут 32 сборные, которые продолжат борьбу за трофей в матчах на вылет. Турнир завершится 19 июля.