На ЧМ-2026 побили рекорд по голам на групповом этапе

На чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, установлен новый рекорд результатности группового этапа. Об этом сообщает Opta.



После 45 проведенных матчей на турнире было забито 138 голов — это лучший показатель в истории чемпионатов мира на данной стадии.



Прежний рекорд принадлежал ЧМ-2014 в Бразилии: тогда за весь групповой этап, состоявший из 48 матчей, команды забили 136 мячей. При этом в 2014 году в турнире участвовали 32 сборные, тогда как чемпионат мира 2026 года впервые проходит в расширенном формате с 48 командами.



До завершения группового этапа остается провести еще 27 встреч. Эта стадия турнира завершится 28 июня.



Для сравнения, на чемпионате мира 2022 года в Катаре в 48 матчах группового этапа было забито 120 голов.



В плей-офф ЧМ-2026 выйдут 32 сборные, которые продолжат борьбу за трофей в матчах на вылет. Турнир завершится 19 июля.