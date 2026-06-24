Радимов поделился прогнозом на матч Колумбия — ДР Конго

Известный футболист, экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов предложил свой прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Колумбия — ДР Конго.
"Я думаю, тут будет тотал меньше (2,5). Потому что Конго играет закрыто, а Колумбия довольно надежна в обороне и не пропустит, если забьет один мяч.
И я бы добавил вторую ставку — гол игрока, вышедшего на замену. Мне на ум приходит Кордоба, который может выйти и забить«, — цитирует Радимова “Рейтинг Букмекеров”.
Матч чемпионата мира Колумбия — ДР Конго состоится 24 июня и начнется в 5:00 по московскому времени.
Колумбия возглавила группу K после непростой победы над Узбекистаном (3:1). ДР Конго уже отобрала очки у Португалии (1:1). Победа выведет колумбийцев в плей-офф, а африканцам даже ничья оставит шансы пройти дальше.