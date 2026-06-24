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Радимов поделился прогнозом на матч Колумбия — ДР Конго

Экс-игрок «Зенита» предсказал, сколько голов забьют в этом матче чемпионата мира — 2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Известный футболист, экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов предложил свой прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Колумбия — ДР Конго.

"Я думаю, тут будет тотал меньше (2,5). Потому что Конго играет закрыто, а Колумбия довольно надежна в обороне и не пропустит, если забьет один мяч.

И я бы добавил вторую ставку — гол игрока, вышедшего на замену. Мне на ум приходит Кордоба, который может выйти и забить«, — цитирует Радимова “Рейтинг Букмекеров”.

Матч чемпионата мира Колумбия — ДР Конго состоится 24 июня и начнется в 5:00 по московскому времени.

Колумбия возглавила группу K после непростой победы над Узбекистаном (3:1). ДР Конго уже отобрала очки у Португалии (1:1). Победа выведет колумбийцев в плей-офф, а африканцам даже ничья оставит шансы пройти дальше.

Футбол. ЧМ-2026
24.06
Колумбия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.30