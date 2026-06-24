Легенда Узбекистана разнес команду после разгрома от Португалии

Легенда узбекского футбола и экс-директор национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азизбек Хайдаров подвел итоги матч национальной команды против Португалии на ЧМ-2026.



Сборная Португалии крупно обыграла команду Узбекистана в матче 2-го тура группы К на чемпионате мира-2026 (5:0).



«Мы провалили этот матч. Честно говоря, я вообще не понимаю, чего хотел добиться Фабио Каннаваро. При первом пропущенном мяче наши защитники фотографировались, занимались чем угодно, но только не обороной и не отбором мяча. Такие голы на чемпионатах мира пропускать просто нельзя.



Во втором эпизоде Аббосбек Файзуллаев увернулся от мяча. Я вообще не понимаю, зачем он это сделал. Насколько мне известно, до него никто не умирал от попадания футбольного мяча. На таком уровне нужно играть до конца в каждом эпизоде.



И самое главное — если против такой команды, как Португалия, пропускать такие мячи, то вернуться в игру потом практически невозможно. После первого гола мы потеряли уверенность, после второго стало еще тяжелее. На чемпионате мира соперники такого уровня подобных ошибок не прощают. У нас не получилось вернуться в матч, мы пропустили еще три мяча, поэтому встреча и закончилась таким разгромным поражением. С такими командами нужно максимально внимательно играть с первой до последней минуты.



Если честно, я вообще не понимаю, зачем было приглашать Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана. Не понимаю, зачем ему платить такие деньги. За эти деньги можно было доверить команду своему специалисту, который знает наш футбол, наших игроков и наш менталитет.



Если ставка была на постоянный прессинг и оборону все 90 минут, то наша сборная просто не способна выдерживать такой темп на протяжении всей игры. Я вообще не понимаю, зачем приглашать итальянца, учитывая, в каком состоянии сейчас находится итальянский футбол. Лучше бы Каннаваро работал где-нибудь в Италии и помогал сборной Италии, которая сама не смогла попасть на чемпионат мира.



Ожидания от этого матча были огромными, но они совершенно не оправдались. Такие футболисты, как Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев, должны делать результат, но тренер тактически не смог поставить игру.



Я считаю, что Узбекистан должен играть в более открытый футбол. Посмотрите на Испанию. Нужно использовать сильные стороны наших игроков, больше контролировать мяч и больше атаковать. Уже по стартовому составу было видно, что тренер сам до конца не понимает, кого нужно ставить в стартовые одиннадцать.



Я считаю, что в будущем наша сборная должна развиваться в сторону той философии, которую сегодня показывает Испания. Возможно, следующим тренером сборной вообще должен стать испанский специалист. Но это уже решать федерации. Выбор остается за руководством узбекского футбола. Лично мне кажется, что такой стиль гораздо больше подходит нынешнему поколению футболистов Узбекистана.



В матче с Конго нам будет очень тяжело, но мы до конца будем верить в наших ребят и надеяться на выход в плей-офф. Однако не нужно испытывать ложных надежд.



Это первый чемпионат мира для нашей сборной и для многих футболистов. Они должны почувствовать, что такое мундиаль, понять уровень сопротивления на этом турнире. Надеюсь, этот опыт поможет нам в будущем отобраться на следующий чемпионат мира и выступить там гораздо сильнее», — сказал Хайдаров в беседе с корреспондентом Sport24