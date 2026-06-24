Сборная Колумбии с Кордобой вышла в плей-офф ЧМ-2026

Встреча прошла в мексиканской Гвадалахаре. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил защитник Даниэль Муньос.
Форвард «Краснодара» и сборной Колумбии Джок Кордоба вышел на поле на 58-й минуте матча и не отметился результативными действиями.
Сборная Колумбии с 6 очками занимает первое место в группе I. Команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. В заключительной встрече группового этапа ЧМ-2026 Колумбия 27 июня сыграет против национальной команды Португалии в Майами.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Нестор Лоренсо
Себастьен Дезабр
Даниэль Муньос
(Хуан Фернандо Кинтеро)
76′
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
14
Густаво Пуэрта
16
Джефферсон Лерма
90+4′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
56′
11
Джон Ариас
77′
6
Ричард Риос
25
Луис Хавьер Суарес
58′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
10
Хамес Родригес
58′
9
Джон Кордоба
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
4
Аксель Туанзебе
22
Шансель Мбемба
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
72′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
46′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
72′
18
Шарль Пикель
90+3′
8
Самюэль Мутуссами
82′
7
Натанаэль Мбюкю
17
Седрик Бакамбю
57′
23
Симон Банза
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти