Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.18
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
ДР Конго
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
0
:
Гана
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
5
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Тренер Колумбии прокомментировал выход в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался о победе команды в матче с ДР Конго (1:0) и отреагировал на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Колумбия обыграла ДР Конго в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил защитник Даниэль Муньос, отличившись на 76-й минуте. Сборная Колумбии с 6 очками занимает первое место в группе I. Команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.

«Хочу поблагодарить футболистов за все усилия. С такими командами нужно находить свободные зоны между линиями; если слишком жестко придерживаться стандартных решений, они будут контратаковать, используя эти свободные зоны.

Мы очень довольны — мы команда, которая берет инициативу в свои руки, никогда не сдаемся. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать», — приводит слова Лоренсо пресс-служба ФИФА.

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Колумбия 27 июня сыграет против национальной команды Португалии в Майами.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Колумбия
1:0
Первый тайм: 0:0
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
24.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron
Главные тренеры
Нестор Лоренсо
Себастьен Дезабр
Голы
Колумбия
Даниэль Муньос
(Хуан Фернандо Кинтеро)
76′
Составы команд
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
14
Густаво Пуэрта
16
Джефферсон Лерма
90+4′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
56′
11
Джон Ариас
77′
6
Ричард Риос
25
Луис Хавьер Суарес
58′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
10
Хамес Родригес
58′
9
Джон Кордоба
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
4
Аксель Туанзебе
22
Шансель Мбемба
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
72′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
46′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
72′
18
Шарль Пикель
90+3′
8
Самюэль Мутуссами
82′
7
Натанаэль Мбюкю
17
Седрик Бакамбю
57′
23
Симон Банза
Статистика
Колумбия
ДР Конго
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
20
8
Удары в створ
9
1
Угловые
5
4
Фолы
12
16
Офсайды
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше