Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
ДР Конго
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
0
:
Гана
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
5
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Роналду отказался отвечать на вопрос журналистов о Месси: видео

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перебил журналиста, не позволив ему закончить вопрос о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне сборная Португалии разгромила команду Узбекистана (5:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. 41-летний Роналду отметился дублем и стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира.

После матча в микст-зоне один из журналистов попытался задать португальцу вопрос о Месси, который ранее оформил дубль в ворота Австрии (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побив рекорд нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16), установленный в 2014 году.

«Так, следующий вопрос», — сказал Роналду, не дав журналисту договорить.

Позднее Криштиану ответил на вопрос о возможном противостоянии сборных Португалии и Аргентины на этом чемпионате мира. Команды могут сыграть друг с другом в ¼ финала, если выйдут из своих групп с первого места.

«Не знаю, что ответить, вопрос не имеет смысла. Это было бы здорово, но самым важным сегодня было победить и выйти из группы, быть готовыми к следующему этапу. У нас будет тяжелый матч с Колумбией, но важно было пройти дальше, и мы это сделали. Я помог команде, она сыграла очень хорошо, и мы идем дальше», — сказал Роналду.

После двух туров сборная Португалии с четырьмя очками занимает второе место в группе K, отставая от Колумбии на два балла. В ночь на воскресенье, 28 июня, команды сыграют друг с другом в Майами за первое место в группе. Начало матча — в 02:30 по московскому времени.

Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
23.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Статистика
Португалия
Узбекистан
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
9
2
Угловые
3
2
Фолы
14
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти