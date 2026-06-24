Роналду отказался отвечать на вопрос журналистов о Месси: видео

«Не знаю, что ответить, вопрос не имеет смысла. Это было бы здорово, но самым важным сегодня было победить и выйти из группы, быть готовыми к следующему этапу. У нас будет тяжелый матч с Колумбией, но важно было пройти дальше, и мы это сделали. Я помог команде, она сыграла очень хорошо, и мы идем дальше», — сказал Роналду.