«Заткнул попугаев на поле». Сестра Роналду — о дубле Узбекистану

После двух туров сборная Португалии с четырьмя очками занимает второе место в группе K, отставая от Колумбии на два балла. В ночь на воскресенье, 28 июня, команды сыграют друг с другом в Майами за первое место в группе. Начало матча — в 02:30 по московскому времени.