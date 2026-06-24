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«Заткнул попугаев на поле». Сестра Роналду — о дубле Узбекистану

Сестра Криштиану Роналду Элма Авейру высмеяла негативные высказывания в адрес своего брата.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне сборная Португалии разгромила команду Узбекистана (5:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. 41-летний Роналду отметился дублем и стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира.

После первого гола 53-летняя Элма опубликовала в соцсетях публикацию с его фотографией и подписью: «Он старый, он бесполезен, он мешает. Где все эти попугаи?».

Позднее Элма репостнула видеозапись послематчевого интервью Роналду и написала: «Это чтобы все умники замолчали. Заткнул попугаев на поле».

Роналду является самым младшим ребенком в семье. У него есть один брат — Угу Авейру (р. 1975), и две сестры — Элма Авейру (р. 1974) и Лилиана Катя Авейру (р. 1977). Обе сестры являются публичными фигурами в Португалии, а их суммарная аудитория в соцсетях превышает два миллиона подписчиков.

После двух туров сборная Португалии с четырьмя очками занимает второе место в группе K, отставая от Колумбии на два балла. В ночь на воскресенье, 28 июня, команды сыграют друг с другом в Майами за первое место в группе. Начало матча — в 02:30 по московскому времени.