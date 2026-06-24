Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
25.06
Шотландия
:
Бразилия
Все коэффициенты
П1
9.80
X
5.60
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
ДР Конго
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
0
:
Гана
0
П1
X
П2

Бубнов поставил оценки игрокам сборной Германии за матч с Кот-д’Ивуаром

Команда победила со счетом 2:1 и получила общую оценку «5».

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру сборной Германии в матче 2-го тура чемпионата мира-2026 против Кот-д'Ивуара.

Германия выиграла встречу со счетом 2:1. По подсчетам Бубнова, команда выполнила 960 технико-тактических действий при 18% брака и получила общую оценку «5».

Большинство игроков стартового состава Германии получили от Бубнова оценку «5». Среди них Йозуа Киммих, Йонатан Та, Нико Шлоттербек, Антонио Рюдигер, Александр Павлович, Джонатан Браун, Роберт Нмеча, Флориан Вирц и Лерой Сане.

Автор дубля Ундав получил оценку «5+». Джамал Мусиала был оценен на «4», а Кай Хаверц и Левелинг получили по «3». Горецка вышел на замену и остался без оценки.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира участвуют 48 сборных.

Германия
2:1
Первый тайм: 0:1
Кот-д`Ивуар
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
20.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43036 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Эмерсе Фаэ
Голы
Германия
Дениз Ундав
(Надим Амири)
68′
Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
90+4′
Кот-д`Ивуар
Франк Кессье
30′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
4
Джонатан Та
23
Феликс Нмеча
19
Лерой Сане
60′
20
Надим Амири
10
Джамал Мусиала
60′
9
Джейми Левелинг
7
Кай Хаверц
85′
8
Леон Горецка
15
Нико Шлоттербек
46′
2
Антонио Рюдигер
5
Александр Павлович
60′
26
Дениз Ундав
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
19
Крист Инао Оулаи
5
Уилфрид Синго
82′
17
Гела Дуэ
15
Амад Диалло
75′
6
Секо Фофана
26
Ян Диоманде
85′
19
Николя Пепе
9
Анж-Йоан Бонни
75′
10
Симон Адингра
18
Ибраим Сангаре
75′
22
Эванн Гессан
Статистика
Германия
Кот-д`Ивуар
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
7
2
Угловые
8
3
Фолы
5
7
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
Боковой судья
Эдуардо Кардосо
(Парагвай)
Боковой судья
Мильсиадес Сальдивар
(Парагвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти