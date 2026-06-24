Бубнов поставил оценки игрокам сборной Германии за матч с Кот-д’Ивуаром

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру сборной Германии в матче 2-го тура чемпионата мира-2026 против Кот-д'Ивуара.
Германия выиграла встречу со счетом 2:1. По подсчетам Бубнова, команда выполнила 960 технико-тактических действий при 18% брака и получила общую оценку «5».
Большинство игроков стартового состава Германии получили от Бубнова оценку «5». Среди них Йозуа Киммих, Йонатан Та, Нико Шлоттербек, Антонио Рюдигер, Александр Павлович, Джонатан Браун, Роберт Нмеча, Флориан Вирц и Лерой Сане.
Автор дубля Ундав получил оценку «5+». Джамал Мусиала был оценен на «4», а Кай Хаверц и Левелинг получили по «3». Горецка вышел на замену и остался без оценки.
Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира участвуют 48 сборных.
Юлиан Нагельсманн
Эмерсе Фаэ
Дениз Ундав
(Надим Амири)
68′
Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
90+4′
Франк Кессье
30′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
4
Джонатан Та
23
Феликс Нмеча
19
Лерой Сане
60′
20
Надим Амири
10
Джамал Мусиала
60′
9
Джейми Левелинг
7
Кай Хаверц
85′
8
Леон Горецка
15
Нико Шлоттербек
46′
2
Антонио Рюдигер
5
Александр Павлович
60′
26
Дениз Ундав
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
19
Крист Инао Оулаи
5
Уилфрид Синго
82′
17
Гела Дуэ
15
Амад Диалло
75′
6
Секо Фофана
26
Ян Диоманде
85′
19
Николя Пепе
9
Анж-Йоан Бонни
75′
10
Симон Адингра
18
Ибраим Сангаре
75′
22
Эванн Гессан
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
Боковой судья
Эдуардо Кардосо
(Парагвай)
Боковой судья
Мильсиадес Сальдивар
(Парагвай)
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