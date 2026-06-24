ФИФА дисквалифицировала комментатора с ЧМ-2026

Инцидент произошел из‑за бурной реакции Веры на удаление полузащитника сборной Парагвая Мигеля Альмирона в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Турции (0:1). В конце первого тайма арбитр Иван Бартон показал игроку красную карточку.
В прямом эфире комментатор не сдержал эмоций и резко высказался в адрес судьи, президента ФИФА Джанни Инфантино и главы КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса.
В своей эмоциональной речи Вера заявил:
«Бартон, ты вор. Они забрали у нас игрока. ФИФА, возьми на себя ответственность за превращение футбола в этот мусор. Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ, ты должен что‑то сделать, наберись смелости, делай меньше фотографий с Инфантино. Чертовы воры. Это позор».
Позднее Хорхе Вера принес извинения за свои слова. Тем не менее телеканал ABC принял решение исключить комментатора из всех программ, посвященных чемпионату мира.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти