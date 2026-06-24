«Старик на костылях». Сестра Роналду — о его игре на ЧМ-2026

В этой встрече 41-летний Роналду отметился дублем и стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира.
«Подождите минутку, я кое-что вам скажу. Вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь», — написала Авейру в соцсетях.
Ранее капитан сборной Португалии подвергся критике после неудачного выступления в стартовом матче ЧМ-2026 против сборной ДР Конго (1:1).
Роналду является самым младшим ребенком в семье. У него есть один брат — Угу Авейру (р. 1975), и две сестры — Элма Авейру (р. 1974) и Лилиана Катя Авейру (р. 1977). Обе сестры являются публичными фигурами в Португалии, их суммарная аудитория в соцсетях превышает два миллиона подписчиков.
После двух туров сборная Португалии с четырьмя очками занимает второе место в группе K, отставая от Колумбии на два балла. В ночь на воскресенье, 28 июня, команды сыграют друг с другом в Майами за первое место в группе. Начало матча — в 02:30 по московскому времени.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти