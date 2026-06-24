Инфантино о ЧМ-2026: «Самое успешное событие в истории»

«Это невероятно. Больше, чем все, что мир когда-либо видел — не только среди футбольных событий, а вообще среди любых мероприятий. Это самое успешное событие в истории. Стадионы полные, города полные, атмосфера отличная. На стадионах много семей, детей и женщин, и это действительно прекрасно», — сказал Инфантино.