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Инфантино о ЧМ-2026: «Самое успешное событие в истории»

Президент ФИФА также заявил о рекордной посещаемости турнира.

Источник: Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил ход чемпионата мира-2026 и объяснил введение пауз на водопой во всех матчах турнира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Инфантино заявил, что турнир проходит при заполненных стадионах и большой активности болельщиков.

«Это невероятно. Больше, чем все, что мир когда-либо видел — не только среди футбольных событий, а вообще среди любых мероприятий. Это самое успешное событие в истории. Стадионы полные, города полные, атмосфера отличная. На стадионах много семей, детей и женщин, и это действительно прекрасно», — сказал Инфантино.

После 44 из 104 матчей общая посещаемость ЧМ-2026 достигла 2 851 010 зрителей. Средний показатель составляет 64 796 человек за игру, а заполняемость арен — 99,6%. ФИФА отмечает, что турнир идет к побитию рекорда чемпионата мира-1994 в США, который собрал 3 404 252 зрителя.

На ЧМ-2026 паузы на водопой проводятся во всех матчах на 22-й и 67-й минутах. Каждая остановка длится три минуты и добавляется к компенсированному времени.

«Главная причина — жара, но мы также должны понимать, что на турнире вроде чемпионата мира, который проходит 39 дней, команды потенциально могут сыграть восемь матчей за этот период. Момент для отдыха крайне важен», — сказал глава ФИФА.

Инфантино добавил, что паузы нужны для равных условий, а не для дополнительного заработка. По его словам, ФИФА «абсолютно ничего» не получает от этих остановок, поскольку коммерческие соглашения были подписаны заранее.