Легендарный болельщик ДР Конго вернулся на трибуну

Мболадинга носит костюм в цветах флага Конго, а его прическа и очки стилизованы под моду 1960-х годов. На родине многие отмечали его внешнюю схожесть с Лумумбой, что в конечном итоге и подтолкнуло его превратить это сходство в перформанс и сделать его частью своего фанатского образа. Широкую известность Лумумба получил во время Кубка африканских наций 2025 года в Марокко.