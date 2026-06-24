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Легендарный болельщик ДР Конго вернулся на трибуну

Легендарный фанат сборной ДР Конго Мишель Кука Мболадинга по прозвищу Лумумба преодолел все трудности и добрался до трибун чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

49-летний болельщик пропустил первый матч национальной команды против сборной Португалии (1:1), поскольку должен был пройти карантин в связи с недавней вспышкой Эболы у себя на родине.

После вынужденной изоляции в Европе Лумумба, который является частью официальной делегации ДР Конго на ЧМ-2026, добрался до Гвадалахары и занял свое привычное место в фанатском секторе на матче против сборной Колумбии (0:1).

Лумумба известен своей необычной манерой поведения на трибунах. С 2013 года он стоит неподвижно на протяжении всех матчей сборной ДР Конго с поднятой рукой, копируя позу статуи первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы в Киншасе. Он был одним из лидеров борьбы за независимость страны, а после своей смерти в 1961 году стал символом антиколониального движения в Африке.

Мболадинга носит костюм в цветах флага Конго, а его прическа и очки стилизованы под моду 1960-х годов. На родине многие отмечали его внешнюю схожесть с Лумумбой, что в конечном итоге и подтолкнуло его превратить это сходство в перформанс и сделать его частью своего фанатского образа. Широкую известность Лумумба получил во время Кубка африканских наций 2025 года в Марокко.

Сборная ДР Конго впервые в своей современной истории выступает на чемпионате мира. После двух туров конголезцы имеют в своем активе один балл и идут на третьей строчке в турнирной таблице группы K.

В ночь на воскресенье, 28 июня, сборная ДР Конго сыграет против команды Узбекистана в Атланте и в случае победы выйдет в плей-офф ЧМ-2026. Начало матча — в 02:30 по московскому времени.

Колумбия
1:0
Первый тайм: 0:0
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
24.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron
Главные тренеры
Нестор Лоренсо
Себастьен Дезабр
Голы
Колумбия
Даниэль Муньос
(Хуан Фернандо Кинтеро)
76′
Составы команд
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
3
Джон Лукуми
56′
17
Хоан Мохика
23
Давинсон Санчес
14
Густаво Пуэрта
16
Джефферсон Лерма
90+4′
7
Луис Диас
10
Хамес Родригес
58′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
11
Джон Ариас
77′
6
Ричард Риос
25
Луис Хавьер Суарес
59′
9
Джон Кордоба
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
3
Стив Капуади
4
Аксель Туанзебе
22
Шансель Мбемба
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
73′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
46′
14
Ноа Садики
8
Самюэль Мутуссами
82′
7
Натанаэль Мбюкю
25
Эдо Кайембе
72′
18
Шарль Пикель
90+3′
17
Седрик Бакамбю
57′
23
Симон Банза
Статистика
Колумбия
ДР Конго
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
20
8
Удары в створ
9
1
Угловые
5
4
Фолы
12
16
Офсайды
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти