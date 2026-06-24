Вратарь Сенегала пропустит матч ЧМ-2026 из-за травмы

Заключительный матч в рамках группы I между Сенегалом и Ираком пройдет 26 июня в Торонто.
Как сообщает пресс-служба национальной команды Сенегала в соцсетях, 34-летний Менди не сыграет с Ираком из-за травмы колена, которую получил в матче против сборной Норвегии (2:3). Футболист пройдет дополнительное медицинское обследование, чтобы определить характер повреждения.
Сборная Сенегала без набранных очков занимает третье место в группе I, опережая Ирак по дополнительным показателям. Другие участники квартета — Франция и Норвегия уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Столе Сольбаккен
Пап Тиав
Маркус Хольмгрен Педерсен
43′
Эрлинг Холанн
(Мартин Эдегор)
48′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
58′
Исмаила Сарр
(Садио Мане)
53′
Исмаила Сарр
(Николас Джексон)
90+3′
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
26
Юлиан Рюэрсон
13′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
14
Фредрик Эурснес
46′
6
Патрик Берг
7
Александр Серлот
84′
4
Лео Эстигор
20
Антонио Нуса
71′
21
Андреас Шельдеруп
17
Торбьорн Хеггем
84′
22
Оскар Бобб
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
10
Садио Мане
11
Николас Джексон
19
Мусса Ниакате
5
Идрисса Гана Гуйе
16
Эдуард Менди
63′
23
Мори Диав
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
54′
14
Исмаил Якобс
8
Ламин Камара
63′
6
Пате Сисс
3
Калиду Кулибали
72′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
54′
20
Ибраим Мбай
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти