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Вратарь Сенегала пропустит матч ЧМ-2026 из-за травмы

Голкипер сборной Сенегала из саудовского «Аль-Ахли» Эдуар Менди не сыграет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Ираком.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заключительный матч в рамках группы I между Сенегалом и Ираком пройдет 26 июня в Торонто.

Как сообщает пресс-служба национальной команды Сенегала в соцсетях, 34-летний Менди не сыграет с Ираком из-за травмы колена, которую получил в матче против сборной Норвегии (2:3). Футболист пройдет дополнительное медицинское обследование, чтобы определить характер повреждения.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа I, 26.06.2026, 22:00
Сенегал
-
Ирак
-

Сборная Сенегала без набранных очков занимает третье место в группе I, опережая Ирак по дополнительным показателям. Другие участники квартета — Франция и Норвегия уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Норвегия
3:2
Первый тайм: 1:0
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
23.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Пап Тиав
Голы
Норвегия
Маркус Хольмгрен Педерсен
43′
Эрлинг Холанн
(Мартин Эдегор)
48′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
58′
Сенегал
Исмаила Сарр
(Садио Мане)
53′
Исмаила Сарр
(Николас Джексон)
90+3′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
26
Юлиан Рюэрсон
13′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
14
Фредрик Эурснес
46′
6
Патрик Берг
7
Александр Серлот
84′
4
Лео Эстигор
20
Антонио Нуса
71′
21
Андреас Шельдеруп
17
Торбьорн Хеггем
84′
22
Оскар Бобб
Сенегал
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
10
Садио Мане
11
Николас Джексон
19
Мусса Ниакате
5
Идрисса Гана Гуйе
16
Эдуард Менди
63′
23
Мори Диав
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
54′
14
Исмаил Якобс
8
Ламин Камара
63′
6
Пате Сисс
3
Калиду Кулибали
72′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
54′
20
Ибраим Мбай
Статистика
Норвегия
Сенегал
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
7
5
Угловые
5
4
Фолы
13
5
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти