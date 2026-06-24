Файзуллаев: у Узбекистана еще есть шанс выйти из группы

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев подвел итоги матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Португалии. Об этом сообщает Sport24.
Узбекистан проиграл Португалии со счетом 0:5. Следующий матч команда проведет против ДР Конго.
«Прошедшая игра была очень сложной. Счет не тот, который мы хотели. Мы очень разочарованы, потому что хотели играть по-другому. Честно говоря, Португалия играла лучше нас и доказала свою состоятельность на этом поле. Несмотря на это, мы боролись до конца. У нас мало времени, нам нужно забыть об этой игре и сосредоточиться на матче против ДР Конго, потому что впереди важная игра. У нас еще есть шанс выйти из группы. Это будет самая важная игра в группе. Дай Бог, нам нужно выиграть этот матч.
Если бы гол Ганиева был засчитан, игра сложилась бы иначе, потому что гол повысил бы нашу мотивацию, но если судьи приняли правильное решение, у меня нет к ним претензий.
Мы не создали много моментов. Уровень нападающих соперника сыграл важную роль. Мы играли против команды с сильнейшей полузащитой в мире. Это был отличный опыт для нас. Нет времени думать об этой игре, мы готовимся к последнему матчу», — сказал Файзуллаев.
После двух туров группового этапа Узбекистан сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для продолжения борьбы команде нужно удачно сыграть с ДР Конго в заключительном туре.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти