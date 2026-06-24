Файзуллаев: у Узбекистана еще есть шанс выйти из группы

«Прошедшая игра была очень сложной. Счет не тот, который мы хотели. Мы очень разочарованы, потому что хотели играть по-другому. Честно говоря, Португалия играла лучше нас и доказала свою состоятельность на этом поле. Несмотря на это, мы боролись до конца. У нас мало времени, нам нужно забыть об этой игре и сосредоточиться на матче против ДР Конго, потому что впереди важная игра. У нас еще есть шанс выйти из группы. Это будет самая важная игра в группе. Дай Бог, нам нужно выиграть этот матч.



Если бы гол Ганиева был засчитан, игра сложилась бы иначе, потому что гол повысил бы нашу мотивацию, но если судьи приняли правильное решение, у меня нет к ним претензий.



Мы не создали много моментов. Уровень нападающих соперника сыграл важную роль. Мы играли против команды с сильнейшей полузащитой в мире. Это был отличный опыт для нас. Нет времени думать об этой игре, мы готовимся к последнему матчу», — сказал Файзуллаев.