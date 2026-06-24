Суперкомпьютер назвал нового фаворита ЧМ-2026

На данный момент искусственный интеллект оценивает шансы действующих чемпионов мира на защиту титула в 15,46%. В тройке фаворитов также идут сборные Испании (15,06%) и Франции (12,48%).
Перед турниром Opta Analyst считал главным фаворитом турнира испанцев, однако после их ничьей с командой Кабо-Верде (0:0) в первом туре группового этапа лидерство перешло к французам.
Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta на 24 июня:
- Аргентина — 15,46%
- Франция — 15,06%
- Испания — 12,48%
- Англия — 9,48%
- Португалия — 6,71%
- Германия — 6,60%
- Норвегия — 5,42%
- Бразилия — 4,56%
- Нидерланды — 4,26%
- США — 4,97%
Самым вероятным финалом ЧМ-2026 по версии искусственного интеллекта на данный момент является повторение финала ЧМ-2022, в котором Аргентина обыграла Францию (3:3, пен. 4:2).
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Групповой этап ЧМ-2026 завершится 27 июня. В плей-офф выйдут 24 команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место. Впервые в истории турнира плей-офф стартует с 1/16 финала.