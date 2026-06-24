Демин не почувствовал особой атмосферы чемпионата мира в Нью-Йорке

— В Нью-Йорке чувствуется атмосфера чемпионата мира по футболу?



— Если честно, не особо. Наверное, я не в тех местах нахожусь. Думаю, на Манхэттене другая атмосфера и больше фанатов. Я лишь иногда вижу машины с флагами, но ничего такого, как в Европе или России. Среди знакомых особо нет ажиотажа вокруг билетов", — сказал Демин.