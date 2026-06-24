Демин не почувствовал особой атмосферы чемпионата мира в Нью-Йорке

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал, ощущается ли в Нью-Йорке атмосфера чемпионата мира по футболу. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
— В Нью-Йорке чувствуется атмосфера чемпионата мира по футболу?
— Если честно, не особо. Наверное, я не в тех местах нахожусь. Думаю, на Манхэттене другая атмосфера и больше фанатов. Я лишь иногда вижу машины с флагами, но ничего такого, как в Европе или России. Среди знакомых особо нет ажиотажа вокруг билетов", — сказал Демин.
Демин выступает за «Бруклин Нетс». Нью-Йорк является одним из городов, принимающих матчи чемпионата мира-2026.
Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира участвуют 48 сборных.