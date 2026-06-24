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Мамаев назвал главного фаворита ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России выделил команду Германии среди претендентов на победу.

Источник: Reuters

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев назвал сборную Германии главным фаворитом чемпионата мира-2026, сообщает Матч ТВ.

«Я посмотрел игры топовых сборных и мне кажется, что у Германии потрясающе сильный состав, как и у Франции и Англии. Но, по моему мнению, Германия — главный фаворит этого турнира», — заявил Мамаев.

На групповом этапе сборная Германии выступает в группе E. Команда Юлиана Нагельсмана борется за выход в плей-офф с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Германия является четырехкратным чемпионом мира. Последний раз национальная команда выигрывала турнир в 2014 году.

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