Мамаев назвал главного фаворита ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев назвал сборную Германии главным фаворитом чемпионата мира-2026, сообщает Матч ТВ.
«Я посмотрел игры топовых сборных и мне кажется, что у Германии потрясающе сильный состав, как и у Франции и Англии. Но, по моему мнению, Германия — главный фаворит этого турнира», — заявил Мамаев.
На групповом этапе сборная Германии выступает в группе E. Команда Юлиана Нагельсмана борется за выход в плей-офф с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.
Германия является четырехкратным чемпионом мира. Последний раз национальная команда выигрывала турнир в 2014 году.