Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.15
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
25.06
Шотландия
:
Бразилия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.68
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026
25.06
Марокко
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
ДР Конго
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2

Лидер сборной Канады сыграет в матче со Швейцарией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш сообщил о статусе лучшего игрока команды Альфонсо Дэвиса перед матчем группового этапа ЧМ-2026 со Швейцарией.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В заключительном матче группы В Канада сегодня, 24 июня, встретится с национальной командой Швейцарии в Ванкувере. Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис пропустил оба матча группового этапа чемпионата мира из-за травмы, которую получил в начале мая в ответной встрече ½ финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1).

— Какие новости по Альфонсо Дэвису и Элфи Джонсу?

— Элфи Джонс не сможет выйти на поле. Альфонсо Дэвис будет готов к игре. На этой неделе он добился значительного прогресса на тренировках с командой, поэтому я считаю, что он вполне может выйти на замену, — приводит слова Марша TSN.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа B, 24.06.2026, 22:00
Швейцария
-
Канада
-

В составе сборной Канады 25-летний Дэвис дебютировал в 2017 году. На его счету 15 голов и 18 передач в 58 матчах.

Канада с 4 очками возглавляет группу В, опережая Швейцарию по дополнительным показателям.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Канада
6:0
Первый тайм: 3:0
Катар
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
19.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Голы
Канада
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
Катар
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Статистика
Канада
Катар
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
32
2
Удары в створ
10
0
Угловые
19
1
Фолы
9
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти